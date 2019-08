Francia, l'inflazione torna positiva in agosto

(Teleborsa) - Segnali di recupero per l'inflazione francese nel mese di agosto. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono visti in aumento dello 0,5% dal -0,2% del mese precedente.



L'inflazione mostra dunque una crescita tendenziale pari all'1,1% come a luglio.



L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha segnato una variazione tendenziale pari a +1,2% contro il +1,3% precedente. Su mese la variazione sarebbe pari a +0,5% da -0,2%.



Le aspettative di recupero sono sostenute anche dall'aumento dei prezzi alla produzione di luglio. Nel mese, infatti, il dato complessivo che incorpora sia il mercato interno che l'export ha segnato un +0,4% su base mensile rispetto al -0,5% di giugno. © RIPRODUZIONE RISERVATA