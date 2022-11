Francia, inflazione stabile a novembre

Mercoledì 30 Novembre 2022, 09:15







(Teleborsa) - Stabile l'inflazione in Francia a novembre. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati in crescita, su base annua, del 6,2% come il mese precedente ed in linea con le stime degli analisti.



Su base mensile si stima un incremento dello 0,4% come atteso dal consensus ed inferiore al +1% di ottobre.



L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale del 7,1% (come il mese precedente) ed un calo mensile dello 0,5% (+0,4% atteso).



(Foto: © Tomas Griger / 123RF)