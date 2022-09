Francia, inflazione settembre -0,5% mese +5,6% su anno

Venerdì 30 Settembre 2022, 09:15







(Teleborsa) - Si modera l'inflazione in Francia a settembre 2022. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati in crescita, su base annua, del 5,6% dal 5,9% del mese precedente e atteso dagli analisti. Questa diminuzione dell'inflazione dovrebbe derivare dal rallentamento dei prezzi dell'energia e, in misura minore, dei prezzi dei servizi. I prezzi dei manufatti dovrebbero aumentare nell'arco di un anno a un ritmo prossimo al mese precedente e quelli dei prodotti alimentari dovrebbero accelerare.



Su base mensile si stima un decremento dello 0,5%, oltre le attese (-0,1%) ,dopo il +0,5% di agosto. I prezzi dei servizi dovrebbero contrarsi, a causa della più marcata flessione stagionale dei prezzi di alcuni servizi legati al turismo. Per il terzo mese consecutivo i prezzi dell'energia dovrebbero diminuire sulla scia dei prezzi dei prodotti petroliferi.



L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale del 6,2% (+6,6% il mese precedente) e un calo mensile dello 0,5% (-0,1% atteso).