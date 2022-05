Francia, inflazione indicata ancora in accelerazione a maggio

Martedì 31 Maggio 2022, 09:45







(Teleborsa) - Attesa ancora in aumento l'inflazione in Francia a maggio. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono indicati in crescita, su base annua, del 5,2% dal 4,8% del mese precedente e contro il 5% indicato dagli analisti. Su base mensile si stima un incremento dello 0,6%, dopo il +0,4% di aprile.



L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, indica una crescita tendenziale del 5,8% (+5,4% il mese precedente ed il consensus) e un aumento mensile dello 0,7% (+0,5% il precedente).



Sempre l'INSEE ha fornito i dati sui prezzi alla produzione, che hanno evidenziato un rallentamento, registrando registrato una variazione mensile nulla (+4,8% il mese precedente). Su anno i prezzi hanno segnato una crescita del 25% dopo il +24,9% segnalato il mese precedente.



I prezzi dei prodotti destinati al mercato interno hanno registrato una stabilità dopo la forte crescita del mese precedente (+4,5% a marzo), mentre quelli relativi al mercato estero sono scesi dello 0,2% (+5,5% il mese precedente).