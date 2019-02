Francia, inflazione in stallo a febbraio

(Teleborsa) - Nuovi segnali di frenata per l'inflazione francese a febbraio. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono aumentati dell'1,3% rispetto all'anno precedente. A gennaio si era registrata una crescita dell'1,2%.



Su mese invece, i prezzi al consumo hanno riportato una crescita zero, dopo il -0,4% del mese precedente. Un dato inferiore alle attese, che indicavano un +0,4%.



L'inflazione armonizzata segna un -0,6% su mese, come il precedente, ed un +1,5% tendenziale (era 1,4% a gennaio).





