Francia, inflazione gennaio +0,3% su mese +2,9% su anno

(Teleborsa) - Confermata in crescita l'inflazione in Francia nel mese di gennaio 2022. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in aumento del 2,9% su base tendenziale, uguale alla stima preliminare e in leggero rialzo rispetto rispetto al +2,8% di dicembre. Su base mensile, i prezzi al consumo hanno registrato un incremento dello 0,3%, contro il +0,2% del mese precedente.

Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione positiva del 3,3% su base annua, in linea con il consensus, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia un incremento dello 0,2%, leggermente superiore al +0,1% stimato dal mercato.

Su base mensile sono stati in rimbalzo i prezzi dell'energia (+2,9% dopo -0,9%), sulla scia di quelli dei prodotti petroliferi (+4,9% dopo -2,2%). In lieve accelerazione quelli del cibo (+0,6% dopo il +0,5%). Anno su anno, i prezzi dell'energia sono cresciuti sensibilmente (+19,9% dopo il +18,5%), così come quelli dei servizi (+2,0% dopo il +1,8%) e, in misura minore, quelli dei generi alimentari (+1,5% dopo il +1,4%).