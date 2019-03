Francia, inflazione cresce meno delle attese a marzo

(Teleborsa) - Nuovi segnali di debolezza per l'inflazione francese nel mese di marzo. Secondo la stima preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono in aumento dello 0,8% rispetto al mese precedente, poco sotto le attese (+0,9%), dopo aver registrato una variazione nulla a febbraio (rivisto da +0,1%).



L'inflazione dovrebbe dunque mostrare una variazione tendenziale pari a +1,1%, in frenata dal +1,3% indicato il mese precedente.



L'indice armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha segnato una variazione tendenziale pari a +1,3% contro il +1,6% precedente. Su mese la variazione sarebbe pari a +0,9% contro il +0,1% precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA