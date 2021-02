(Teleborsa) - Cresce l'inflazione in Francia nel mese di gennaio. Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), l'inflazione è risultata in aumento dello 0,6% su base tendenziale in linea con la stima preliminare ed in accelerazione rispetto al +0,2% di dicembre.



Su base mensile, i prezzi al consumo hanno registrato un incremento dello 0,1% da +0,2% a dicembre e stimato dal consensus.



Il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una variazione positiva dello 0,8% su base annua, come stimato, mentre su base mensile l'inflazione armonizzata evidenzia un aumento dello 0,3%.







