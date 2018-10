Francia, fiducia imprese manifatturiere in calo oltre le attese

(Teleborsa) - Si deteriora ulteriormente il sentiment delle imprese manifatturiere francesi nel mese di ottobre.



Secondo l'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), l'indice relativo al sentiment della manifattura è calato a 104 punti dai 107 punti del mese precedente. Il dato si mostra inferiore alle attese degli analisti che prevedevano sempre 107 punti. Lieve calo anche per l'indice complessivo del clima degli affari, che si è attestato a 104 punti dai 105 di settembre.



Fra gli altri settori, il sentiment nelle costruzioni rimane stabile a 108 punti per il terzo mese consecutivo, così come quello nei servizi, invariato a 105 punti, mentre quello del commercio al dettaglio cala a 105 da 109 punti. Stabile anche il clima nel mercato del lavoro che rimane a 107 punti. © RIPRODUZIONE RISERVATA