Francia, fiducia consumatori ottobre aumenta a 82 punti

Mercoledì 26 Ottobre 2022, 09:15







(Teleborsa) - Migliora la fiducia dei consumatori francesi nel mese di ottobre 2022. Il relativo indice, calcolato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), è stato indicato a 82 punti dai 79 punti del mese precedente. Il dato è anche migliore delle stime di consensus, che erano per una discesa dell'indicatore fino a 77 punti. Tuttavia, rimane ben al di sotto della sua media di lungo periodo.



L'indice relativo alla situazione finanziaria personale degli ultimi 12 mesi si è portato a -29 punti da -32 e quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi è migliorato a -23 punti da -28 punti. Tuttavia, questi indicatori rimangono ben al di sotto delle loro medie a lungo termine.



Ad ottobre il saldo delle opinioni sulla capacità di risparmio attuale è salito di tre punti. Il saldo delle opinioni sulla loro futura capacità di risparmio è rimasto stabile. Entrambi gli indicatori sono leggermente al di sopra delle loro medie a lungo termine.









(Foto: by Elizabeth Henchoz on Unsplash)