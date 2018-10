Francia, fiducia consumatori in lieve aumento

(Teleborsa) - In moderata crescita la fiducia dei consumatori francesi nel mese di ottobre.



Il relativo indice, comunicato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 95 punti, in aumento dai 94 punti del mese precedente. Il dato risulta superiore alle previsioni degli analisti che erano per una crescita stabile a 94 punti.



L'indice relativo ai cambiamenti degli standard di vita degli ultimi 12 mesi è passato da -48 a -51 punti mentre quello relativo alle condizioni future dei prossimi 12 mesi è migliorato da -35 a -30 punti. © RIPRODUZIONE RISERVATA