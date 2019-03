Francia, fiducia consumatori in aumento a marzo

(Teleborsa) - Aumenta la fiducia dei consumatori francesi nel mese di marzo.



Il relativo indice, comunicato dall'Ufficio Statistico Nazionale francese (INSEE), si attesta a 96 punti in crescita dai 95 non rivisti del mese precedente. Il dato risulta in perfetta linea con le previsioni degli analisti.



Diffusi anche i dati sui prezzi alla produzione, risultati invariati a febbraio dopo il piccolo recupero del mese precedente. Il dato complessivo non ha segnato variazioni su base mensile, rispetto al +0,4% di gennaio.



Lo comunica l'Ufficio Nazionale di Statistica francese (INSEE) precisando che, su base annuale, i prezzi delle fabbriche hanno registrato un aumento dell'1,7% in decelerazione dall'1,9% precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA