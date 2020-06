Francia, esplode deficit statale ad aprile

(Teleborsa) - Il deficit di bilancio dello Stato francese si è allargato ad aprile., anche per effetto dlele spese indotte dall'epidemia di coronavirus in ambito sociale. E' quanto rende noto il Ministero delle Finanze francese.



Il disavanzo statale, che non include enti locali e spesa sanitaria, è salito infatti a 92,1 miliardi di euro, confrontandosi con i -52,2 miliardi del mese precedente e con i -67,2 miliardi dello stesso mese del 2019.



Il gettito fiscale è calato, portando le entrate complessive a 77,4 miliardi da 88,1 miliardi dell'anno precedente, mentre le spese sono aumentate a 130,9 miliardi dai 116,7 miliardi precedenti.