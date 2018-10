Francia, economia mostra segni di risalita

(Teleborsa) - Il PIL francese dovrebbe accelerare il passo nel terzo trimestre 2018.



Secondo la lettura preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), il PIL d'oltralpe ha registrato nel 3° trimestre un incremento dello 0,4% come da attese. Nel secondo trimestre era stata registrata una variazione del +0,2%.



L'import è diminuito in questo trimestre (+0,3% da +0,7%), mentre le esportazioni crescono (+0,7% da +0,1%).



Le spese per consumi delle famiglie sono tornate ad aumentare (+0,5% dopo -0,1%), mentre il totale degli investimenti fissi lordi è rimasto pressoché stabile (+0,8% dopo +0,9%). Nel complesso, la domanda interna finale, escluse le variazioni delle scorte, ha contribuito alla crescita del PIL maggiormente rispetto al primo trimestre (+0,5 punti da 0,2 punti).





© RIPRODUZIONE RISERVATA