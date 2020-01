Francia, economia in affanno: PIL a sorpresa segna -0,1%

(Teleborsa) - Il PIL francese esce a sorpresa in negativo, segnalando una fase di difficoltà dell'economia d'Oltralpe nell'ultimo trimestre dell'anno, a causa della frenata dei consumi e degli investimenti e del contributo nullo del commercio estero.



Secondo la lettura preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), il PIL ha registrato nel 4° trimestre un decremento dello 0,1% dopo il +0,3% del terzo trimestre, deludendo le stime degli analisti che indicavano un +0,2%.



Le spese per consumi delle famiglie hanno segnato un +0,2% dal +0,4% rilevato in precedenza, mentre gli investimenti in conto capitale delle imprese hanno frenato a +0,3% da +1,3%. Il commercio estero ha fornito un contributo zero al PIL francese: l'import è calato dello 0,2% dal +0,6% del trimestre precedente, mentre le esportazioni sono scese dello 0,2% (da -0,3%). © RIPRODUZIONE RISERVATA