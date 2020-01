(Teleborsa) - Il Tesoro francese ha dato mandato a un pool di banche - BNP Paribas, Credit Agricole, Goldman Sachs, HSBC e JP Morgan - per il lancio di un nuovo titolo di Stato a lungo termine, scadenza 25 maggio 2052.



L'emissione, che sarà in euro, verrà lanciata nel prossimo futuro in base alle condizioni di mercato. Il rating francese è di categoria investment grade: "Aa2" per Moody's, "AA" per S&P "AA" per Fitch e tripla A per DBRS.



