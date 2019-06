Francia: crescono gli occupati nel settore privato, stabili nel servizio pubblico

(Teleborsa) - Crescono gli occupati del settore privato non agricolo in Francia.



Nel 2° trimestre il mercato del lavoro ha registrato una crescita di 93.800 posti, pari a +0,4% dopo il +0,3% del trimestre precedente.



Il dato rilasciato dall'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) supera le aspettative degli analisti (+0,3%).



L'occupazione dei salariati è ancora una volta in costante aumento nel settore privato (+92.800 dopo +67.900) mentre rimane pressoché stabile nel servizio pubblico (+1.000 dopo +2.000)



Su base annua si è registrato un aumento dello 0,9% ovvero 218.600 unità. © RIPRODUZIONE RISERVATA