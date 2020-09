Francia, crescita record del debito pubblico a fine giugno

(Teleborsa) - Il deficit di bilancio dello Stato francese si è allargato nel mese di giugno, registrando una crescita record.



E' quanto rende noto l'Insee secondo cui i disavanzo, che non include enti locali e spesa sanitaria, è salito infatti al 114% del PIL attestandosi a 2.638,3 miliardi in aumento di circa 200 miliardi di euro, +12,7 punti rispetto alla fine di marzo. Si tratta del più ampio aumento trimestrale da quando l'Insee pubblica questo indicatore, ovvero dal 1995.



Una parte dell'aumento del debito è legato alle esigenze delle amministrazioni pubbliche di far fronte a "future esigenze di finanziamento legate alla crisi sanitaria", ha spiegato l'Istituto di statistica francese.



(Foto: © Tomas Griger / 123RF) © RIPRODUZIONE RISERVATA