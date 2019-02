Francia, crescita modesta occupati non agricoli nel 4° trimestre

(Teleborsa) - Modesta la crescita degli occupati del settore privato non agricolo in Francia.



Nel 4° trimestre il mercato del lavoro ha registrato una crescita di 16.200 posti, pari a +0,1%, stessa variazione del trimestre precedente (+23 mila posti).



Il dato rilasciato dall'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) risulta in linea con le stime degli analisti.



Su base annua si è registrato, invece, un rallentamento della crescita dei posti di lavoro: +0,5% ovvero 106.100 unità contro il +1% rregistrato nel terzo trimestre.



L'occupazione è salita modestamente nel settore privato (+16.400). A sostenere la crescita concorre soprattutto il settore delle costruzioni (+19.000) mentre frena l'industria (-3.300 occupati). © RIPRODUZIONE RISERVATA