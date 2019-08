Francia, consumi familiari in ripresa a luglio

(Teleborsa) - Tornano a salire i consumi delle famiglie francesi a luglio. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) si è registrato un incremento dello 0,4%. Il dato si confronta con il -0,2% registrato a giugno (dato rivisto da -0,1%) e risulta superiore alle stime di consensus che erano per un aumento dello 0,3%.



La crescita è dovuta soprattutto ai consumi sostenuti per la manifattura (+0,6%). In lieve ripresa quelli per gli alimentari e per l'energia. © RIPRODUZIONE RISERVATA