Francia, consumi famiglie rallentano caduta a febbraio

(Teleborsa) - Calo meno marcato per i i consumi delle famiglie francesi a febbraio. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) si è registrata una variazione pari a -0,1% dopo il -1,2% segnato a gennaio (rivisto da -1,1%). Il dato comunque delude le attese degli analisti che erano per un +0,7%.



Il minor calo è dovuto ai consumi di beni durevoli (+1,4%), che ha solo in parte compensato il calo della bolletta energetica (-0,9%), a fronte della stabilità dei consumi di alimentari che segnano una variazione zero.