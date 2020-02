Francia, consumi a picco a gennaio

(Teleborsa) - A picco i consumi delle famiglie francesi a gennaio. Secondo quanto comunicato dall'Istituto di Statistica Nazionale francese (INSEE) si è registrata una variazione pari a -1,1% dopo il -0,3% segnato a dicembre.



Il dato delude pesantemente le attese degli analisti che erano per un +0,1%. Il calo è stato trainato dai consumi di beni durevoli (-2,7%) in particolare le auto. In recupero i consumi di alimentari (+0,2%), mentre la bolletta energetica si conferma stabile (+0,1%). © RIPRODUZIONE RISERVATA