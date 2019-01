Francia, confermata in frenata l'inflazione a dicembre

(Teleborsa) - Frena l'inflazione in Francia nel mese di dicembre, come indicato dalla stima preliminare, segnando così il valore più basso da 8 mesi.



Secondo l'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), i prezzi al consumo sono saliti su base annuale dell'1,6% in frenata dall'1,9% del mese precedente.



Su base mensile, i prezzi al consumo non hanno registrato una variazione confermando la prima lettura e le stime degli analisti. Il dato si confronta con il -0,2% registrato a novembre.



Anche il dato armonizzato, una misura utilizzata dalla BCE, ha registrato una freanta all'1,9% su base annuale dal +2,2% di novembre mentre su base mensile mostra un incremento dello 0,1% dal -0,2% del mese precedente. © RIPRODUZIONE RISERVATA