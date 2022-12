Francia, banca centrale stima crescita debole il prossimo anno

Venerdì 9 Dicembre 2022, 10:45







(Teleborsa) - L'economia francese crescerà il prossimo anno ma con un ritmo debole. E' quanto stima il governatore della Banca di Francia Francois Villeroy de Galhau che, ai microfoni di radio Franceinfo, ha dichiarato di aspettarsi una crescita "probabilmente debolmente positiva" nel 2023, dopo che nel 2022 dovrebbe raggiungere il 2,6%.



"Non sarà del 2,6%" l'anno prossimo - ha avvertito il banchiere - ma "probabilmente una crescita debolmente positiva". "Non posso escludere una recessione, ma questo non è il nostro scenario centrale" - ha aggiunto il capo della Banque de France - che dovrebbe svelare le sue proiezioni fino al 2025 la prossima settimana.