Francia, atteso in frenata PIL 3° trimestre

Venerdì 28 Ottobre 2022, 10:15







(Teleborsa) - Stimato in frenata il PIL francese nel 3° trimestre del 2022, in linea con le previsioni degli analisti. Secondo la lettura preliminare diffusa dall'Istituto Statistico Nazionale Francese (INSEE), il PIL dovrebbe aver registrato nei tre mesi a settembre un incremento dello 0,2% dopo il +0,5% del 2° trimestre.



Le spese per consumi delle famiglie hanno segnato una variazione nulla dopo il +0,3% del trimestre precedente. La domanda interna ha dato un contributo positivo al PIL segnando un incremento dello 0,4% dal +0,2% precedente, mentre il commercio estero ha fornito un contributo negativo pari a -0,5 punti.



La crescita tendenziale si attesta al 2,5% dal 6,8% precedente.



(Foto: © Markus Glombitza / 123RF)