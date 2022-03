Franchi Umberto Marmi, ricavi 2021 record a 65,3 milioni. Dividendo di 0,25 euro

(Teleborsa) - Il consiglio di amministrazione di Franchi Umberto Marmi, azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato il progetto di bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2021. L'anno si è chiuso con totale ricavi e altri proventi per 65,3 milioni di euro, in aumento del 28% rispetto ai 51,2 milioni di euro al 31 dicembre 2020, grazie al forte aumento dei ricavi con straordinario recupero delle vendite in Cina e decisa crescita in Italia. L'EBITDA Adjusted è stato di 24,7 milioni di euro, in aumento del 35%, con un EBITDA Margin Adjusted pari al 37,9% dei ricavi (pari al 35,7% l'anno prima), L'utile d'esercizio si è assestato a 10,4 milioni di euro, rispetto a 10,3 milioni di euro del 31 dicembre 2020.

"Con grande soddisfazione oggi abbiamo approvato i risultati del 2021, che segnano, da un lato, il miglior risultato di sempre in termini di vendite, dimostrando il successo della nostra strategia di sviluppo sui mercati internazionali; dall'altro lato, il ritorno, dopo il periodo pandemico, agli importanti livelli di redditività pari al 38% (in termini di Adjusted EBITDA), che contraddistinguono la società", ha commentato il presidente e AD Alberto Franchi. Il numero uno della società ha ricordato che nel 2021 è stata finalizzata l'acquisizione più importante della storia (il 50% della Ingegner Giulio Faggioni Carrara S.c.a.r.l.), è stato aperto lo showroom a New York, l'azienda si è aggiudicata un'importante commessa per il progetto di rinnovamento del Waldorf Astoria di New York (iconico hotel di Manhattan) e acquisito il 51% di Recovery Stone.

"Le prospettive per i prossimi anni sono molto positive, i nostri piani di sviluppo prevedono infatti un solido percorso di crescita che basa le proprie fondamenta sull'incremento delle vendite, sia nei nostri mercati principali (Cina e USA) sia sui mercati emergenti (Australia, Vietnam e paesi del Golfo)", ha aggiunto Franchi.

L'indebitamento finanziario netto al 31 dicembre 2021 è pari complessivamente a 22,5 milioni di euro, rispetto alla disponibilità di cassa pari a 1 milione di euro del 31 dicembre 2020. Questa crescita riflette l'investimento realizzato ad inizio 2021 per l'acquisizione del 50% dell'Ingegner Giulio Faggioni Carrara S.c.a.r.l. (parzialmente finanziata con l'aumento di capitale dedicato sottoscritto dal venditore per 29,4 milioni di euro), la distribuzione dei dividendi nel corso del 2021, il tutto mitigato dall'importante autofinanziamento generato nel periodo.

È stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci per: approvare il bilancio il prossimo 14 aprile 2022 con proposta di dividendo pari a 0,25 euro per azione, corrispondenti a un payout ratio pari a circa il 79% e a un dividend yield pari a circa il 2,9% rapportando l'importo unitario al prezzo di 8,70 euro per azione registrato in data 10 marzo 2021.