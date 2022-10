Franchi Umberto Marmi, Intesa aumenta target price e conferma Buy

Venerdì 7 Ottobre 2022, 15:00







(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha confermato il giudizio Buy sul titolo Franchi Umberto Marmi (FUM), azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan, aumentando leggermente il target price a 12,7 euro per azione (da 12,2 euro).



La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha comunicato i risultati del primo semestre del 2022, che sono stati giudicati "ottimi" sia in termini di crescita dei ricavi che di margini. Le vendite sono aumentate in tutte le aree geografiche, "evidenziando la resilienza del marmo di lusso in questo contesto complesso".



Alla luce dei risultati e delle indicazioni del management in merito a un solido portafoglio ordini (che offre visibilità su oltre l'80% delle vendite previste per il secondo semestre) e presupponendo l'impatto positivo della fiera Marmomac tenutasi a fine settembre, Intesa ha aumentato le stime sull'EBITDA rettificato dell'11,6% a 31,3 milioni di euro nel 2022, +7,9% a 32,8 milioni di euro nel 2023 e +8,1% a 34,5 milioni di euro nel 2024.