Franchetti, nel primo semestre valore produzione: +62%

(Teleborsa) - Franchetti ha chiuso il primo semestre con un valore della produzione pari a Euro 1.741.279, in incremento del 62,3% rispetto a Euro 1.072.993 al primo semestre 2021. L'EBITDA è pari a Euro 185.368, in miglioramento rispetto a -3.579 Euro del primo semestre 2021.



L'EBIT si è attestato a Euro 168.761 (negativo per Euro 19.931 al primo semestre 2021).



Il risultato netto è utile per Euro 148.690 rispetto ad una perdita di Euro 49.256 al primo semestre 2021.



L'Indebitamento Finanziario Netto è pari a Euro 1.115.696 (debito) rispetto a Euro 593.913 (debito) al 31 dicembre 2021. In particolare i debiti finanziari sono pari a Euro 1.713.796 rispetto Euro 1.558.935 al 31 dicembre 2021.

Il gruppo, attivo nel campo della gestione, diagnostica e manutenzione predittiva delle infrastrutture (ponti e viadotti in particolare), ha debuttato la vigilia a Piazza Affari ed è arrivato a guadagnare il 10% nella prima seduta di scambi.



Si è trattato della diciassettesima ammissione da inizio anno sul mercato di Borsa Italiana dedicato alle piccole e medie imprese che porta a 183 il numero delle società attualmente quotate su Euronext Growth Milan.