Franchetti, Integrae SIM avvia copertura con Buy e TP a 7 euro

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo Franchetti, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel campo della gestione, diagnostica e manutenzione predittiva delle infrastrutture (ponti e viadotti in particolare). La società si è quotata il 29 settembre 2022 con un prezzo di collocamento di 3 euro euro per azione. Ilè stato fissato a(con un upside potenziale superiore all'80%), mentre ilsul titolo è "Gli analisti si aspettano un incremento del, che dovrebbe passare da 4,09 milioni di euro del 2021 a 10,35 milioni di euro del 2025 (CAGR 21-25: 26,1%). L'dovrebbe passare da 1,15 milioni di euro del 2021 a 4,70 milioni di euro del 2025, per unin crescita dal 28,2% al 45,4%. Viene previsto che il gruppo possa migliorare la propriagrazie ai flussi di cassa positivi generati dal progressivo aumento del volume d'affari e dal continuo efficientamento operativo. In particolare, viene stimato che la NFP possa raggiungere un valore cash positive nel 2025 pari a 8,46 milioni di euro.Tra idella società vengono citati: tecnologia proprietaria; riconoscimento da parte dei clienti dell'ottimizzazione del rendimento degli investimenti; competenze tecnologiche differenziali; conoscenza dei mercati internazionali; esperienza del team.Leindicate sono: manutenzione di strutture e infrastrutture (autostrade, ferrovie, porti, aeroporti, ospedali); benefici del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), del Jobs Plan in USA, del Canada Plan e del National Infrastructure Pipeline (NIP) in India; possibile espansione in mercati internazionali rilevanti.Tra ici sono: la dipendenza da figure chiave; l'esigenza di miglioramento della managerializzazione dell'organizzazione.Inoltre, ildel mercato è una contrazione nelle politiche di investimento governative.