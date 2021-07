Francesco Trapani (ex CEO Bulgari) e Marco Piana lanciano SPAC in Europa

Mercoledì 14 Luglio 2021, 09:30

(Teleborsa) - Francesco Trapani, ex CEO e azionista di Bulgari e CEO della Divisione Orologi e Gioielli di LVMH, e Marco Piana, ex 3i Group e Fondo Italiano d'Investimento, hanno deciso di lanciare VAM Investments SPAC. La Special Purpose Acquisition Company verrà quotata su Euronext Amsterdam, ha un target di raccolta fino a 225 milioni di euro e punterà a investire in società attive nel "consumer goods and services" in Europa.

La SPAC è sponsorizzata da VAM Investments Group - holding di investimenti di private equity indipendente controllata dal Chairmam Francesco Trapani e guidata dal CEO e azionista Marco Piana - e partecipata da Tages, società di asset management internazionale. La SPAC è un veicolo di investimento costituito per raccogliere capitali sul mercato attraverso la quotazione in Borsa; i capitali raccolti nella IPO sono destinati ad essere impiegati per un'operazione di acquisizione di una società target. Nell'ottica di un pieno allineamento di interessi con gli altri investitori, VAM Investments investirà direttamente nella SPAC fino a 10,25 milioni di euro.

I settori di investimento saranno in dettaglio: il Luxury & Luxury value chain (include e beni di lusso e arredamento di design di alto livello), i Consumer services (include hotel e resorts, food, intrattenimento e media), Online retail, Beauty & personal care (include health e wellness) e Physical retail, lifestyle. "La SPAC è uno strumento relativamente recente in Europa, che ci consentirà di mettere le competenze del team e la mia esperienza diretta nel lusso con Bulgari, LVMH e Tiffany, a disposizione di una grande azienda che intenda accedere al mercato dei capitali - ha commentato Francesco Trapani - Il clima di ripresa post-Covid in Europa offre importanti opportunità di crescita organica e di acquisizione per quelle aziende che hanno tenuto bene nella crisi e competono in un contesto globale".

La SPAC può contare su una governance di grande esperienza: oltre a Trapani che ne sarà Presidente e Piana CEO, Carlo del Bigio ricoprirà il ruolo di CFO. Del Bigio è stato Financial Manager della divisione europea di Procter & Gamble, CEO di Cesare Fiorucci, CFO e CEO di Ducati Motor Holding, CFO e COO di Roberto Cavalli. Entrano nel CdA come consiglieri indipendenti: René Abate, Thomas Walker e Beatrice Ballini.