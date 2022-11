Foxconn rivede al ribasso l'outlook per il quarto trimestre

(Teleborsa) -, il più grande contractor di elettronica al mondo e primo assemblatore di iPhone di Apple, ha comunicato che l'outlook della società per il quarto trimestre era originariamente "cautamente ottimista", ma a causa delleche hanno colpito alcuni dei suoi impianti a Zhengzhou, la società"Foxconn sta ora lavorando con il governo in uno sforzo concertato per eliminare gli effetti della pandemia e", viene aggiunto nella nota sui conti preliminari di ottobre.La comunicazione è arrivata nelle stesse ore in cui Apple ha reso noto di prevederea seguito di un significativo taglio della produzione nello stabilimento di Zhengzhou.Foxconn ha registrato unnon certificato di 776,6 miliardi di dollari taiwanesi (circa 24 miliardi di euro) per2022, in calo del 5,56% su base mensile ma in aumento del 40,97% su base annua. I ricavi di ottobre hanno raggiunto un livello record per lo stesso periodo.Lesono state di 5.441,5 miliardi di dollari taiwanesi (circa 170 miliardi di euro), in crescita del 16,89% su base annua a un nuovo record per lo stesso periodo (i primi dieci mesi del 2021 si sono classificati al 2° posto con 4.655,2 miliardi di dollari taiwanesi).