Fotosintesi mappata dallo Spazio

(Teleborsa) -per guidare il programma satellitare, ottava missionedell'ESA, conFLEX utilizzerà uno, denominato, peral fine di quantificare l'attività di fotosintesi. Lo strumento FLORISè uno spettrometro a immagini ad alta risoluzione che opera nel campo spettrale 500-880 nm. Leonardo è a capo di un consorzio di industrie europee, il cui partner principale è, per la progettazione, produzione e qualifica dello spettrometro.Lo strumento della missione FLEXscomponendola nei suoi diversi colori. In questo modo sarà possibile stabilire con precisione assoluta, ovvero il tenuee impercettibile all'occhio nudo, indice diretto dello stato di salute della vegetazione, componente fondamentale degli ecosistemi con funzioni essenziali per il mantenimento della vita sul nostro pianeta. La fotosintesi clorofilliana, attraverso cui, per effetto dei raggi solari, si ha la conversione dell'anidride carbonica dell'atmosfera in carboidrati ricchi di energia e in ossigeno atmosferico, è uno dei processi più importanti sulla Terra da cui dipende la vita.Le informazioni provenienti da FLEXdalle piante all'atmosfera e sul ruolo della fotosintesi nei cicli del carbonio e dell'acqua. Ma soprattutto i dati raccolti da FLEX forniranno una, aspetto particolarmente importante in un contesto in cui la popolazione terrestre in crescita ha un fabbisogno sempre maggiore di alimenti per sé e per gli animali.Il satellite FLEX(parte del programma europeo), anch'essi realizzati da Thales Alenia Space. Il satellitedi Sentinel-3 per fornire un pacchetto integrato di misure per valutare la salute delle piante. FLEX verràe sarà posizionato in un'orbita eliosincrona a un'altitudine di 815 km, con una latenza attesa di 24 ore per i prodotti di Livello 1.e ha siglato anche un accordo di innovazione per integrare il contratto che ESA ha assegnato a Leonardo nel 2016 per lo sviluppo dello strumento FLORIS.. Thales Alenia Space sarà a capo di un consorzio per il programma FLEX che include le proprie società controllate e diversi partner dell'industria spaziale.sarà responsabile deldel satellite, oltre che dell'assemblaggio, integrazione e test (AIT)., invece, fornirà il sottosistema di, compresi i transponder a banda X e in banda S, mentrecontribuirà alla progettazione e produzione della