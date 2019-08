(Teleborsa) - Nuovo obiettivo per Fosun che dopo aver sfilato il Club Med al finanziarie italiano Bonomi punta ancora sul turismo. Il Gruppo cinese ha acquistato Thomas Cook, tour operator britannico che naviga in cattive acque. La conglomerata asiatica investirà 450 milioni di sterline per acquisire una quota del 75%.



La transazione che servirà a rilanciare il Gruppo britannico ed includerebbe il 25% della compagnia aerea, dovrebbe concludersi all'inizio di ottobre.