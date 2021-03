29 Marzo 2021

(Lettura 1 minuto)







(Teleborsa) - Nel 2020, il Gruppo FOS ha continuato la propria crescita registrando un valore della produzione pari a 13,6 milioni di Euro (+11% rispetto a 12,2 milioni di Euro al 31 dicembre 2019).

L'Ebitda è stato pari a 2,7 milioni ed ha registrato una crescita del 22% rispetto ai 2,2 milioni al 31 dicembre 2019. L'Ebit al 31 dicembre 2020 è di 1,4 milioni (+13% rispetto a Euro 1,2 milioni al 31 dicembre 2019), dopo ammortamenti, accantonamenti e svalutazioni per Euro 1,3 milioni (Euro 0,9 milioni al 31 dicembre 2019).

Il Risultato Netto è stato pari a Euro 0,9 milioni in salita del 33% rispetto al 31 dicembre 2019 (Euro 0,7 milioni).

La Posizione Finanziaria Netta consolidata al 31 dicembre 2020 è cash positive (cassa) per Euro 1,6 milioni, in forte miglioramento rispetto al dato dello scorso anno (Euro 0,6 milioni al 31 dicembre 2019, Euro 0,7 milioni al 30 giugno 2020) già al netto dell'esborso, pari a Euro 600.000, sostenuto per l'acquisizione della società InRebus Technologies S.r.l.., in coerenza con i dati pre-consuntivi comunicati lo scorso 9 febbraio 2021.

Il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di proporre all'Assemblea degli Azionisti di destinare Euro 26.361 a riserva legale e Euro 500.860 a riserva per utili di esercizi precedenti.