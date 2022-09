FOS, ricavi semestrali pro-forma salgono a 10,7 milioni di euro

(Teleborsa) - FOS, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, ha chiuso ildel 2022 conpari a 10,7 milioni di euro, in crescita del 47% rispetto ai 7,3 milioni di euro del primo semestre 2021. Il dato considera interamente l'effetto dell'acquisizione di NAeS Solutions, il cui perfezionamento avverrà entro il 30 settembre 2022, e rappresenta la somma dei ricavi delle vendite del gruppo FOS pari a 7,7 milioni di euro e in crescita del 7%, e dei ricavi di NAeS Solutions pari a 3 milioni di euro.Laconsolidata al 30 giugno 2022 è cash positive per 1,5 milioni di euro, rispetto al dato al 31 dicembre 2021 cash positive per 1,7 milioni di euro. Tale variazione è, in parte, influenzata dall'impatto dell'attività di buy-back svolta nel periodo di riferimento e, in parte, dall'esborso relativo al trasferimento nella nuova sede, per complessivi 0,3 milioni di euro."Siamo soddisfatti dei risultati del primo semestre 2022 - hanno commentato gli amministratori delegati Enrico Botte e Matteo Pedrelli - Abbiamo lavorato intensamente per. Il potenziamento del nostro team di ricerca e selezione di personale e l'ampliamento delle Academy ci ha permesso di aumentare la capacità di delivery. Con l'operazione NAeS confermiamo la strategia di crescita anche per linee esterne, che ci permette di avere una prospettiva molto positiva per il futuro".La spesa complessiva inè pari a circa 1,5 milioni di euro (+42% rispetto al primo semestre del 2021) e l'è in crescita organica a 239 risorse complessive (+11% rispetto al 31 dicembre 2021).