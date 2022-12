FOS, rafforzata offerta di Cybersecurity in partnership con Talos

Mercoledì 7 Dicembre 2022, 12:45







(Teleborsa) - FOS, PMI genovese di consulenza e ricerca tecnologica, attiva nella progettazione e nello sviluppo di servizi e prodotti digitali per grandi gruppi industriali e per la pubblica amministrazione, ha siglato un accordo in esclusiva con la PMI Talos al fine di rafforzare la propria offerta in ambito Cybersecurity.



Enrico Botte, Amministratore Delegato di FOS, ha commentato: "Siamo contenti dell'accordo siglato con Talos che ci permette di rafforzare con competenze di eccellenza e altamente specializzate i nostri servizi di Cybersecurity. L'obiettivo è investire su Genova come motore per la fornitura di servizi di Cybersecurity a livello nazionale e internazionale".



Luca Verderame, Presidente di Talos, ha dichiarato: "L'accordo siglato oggi è una bellissima opportunità per poter crescere e veicolare le nostre competenze specialistiche di Cybersecurity assieme ad un partner di alto profilo come FOS. Oggi abbiamo fatto un altro passo per accrescere l'offerta di Cybersecurity made in Italy".