FOS ottiene finanziamento per progetto "Realter"

Mercoledì 1 Settembre 2021, 11:00







(Teleborsa) - Gruppo FOS, quotato all'AIM Italia, comunica che la sua controllata FOS Greentech ha ricevuto l'approvazione del progetto biomedical "Realter" da parte di Regione Liguria a valere sul bando POR FESR 2014-2020 – Asse 1 – Azione 1.2.4.



Il progetto per la realizzazione di un dispositivo di Realtà Aumentata dedicato alla riproduzione delle alterazioni delle capacità visive a supporto della riabilitazione visiva, coordinato da Ggallery in collaborazione con ETT, Gruppo Sigla e FOS Greentech, nasce dalla necessità di realizzare tecnologie per il supporto all'indipendenza di persone con disabilità sensoriali, nella fattispecie, gli ipovedenti.



Il progetto prevede complessivamente un investimento totale di 1.420.750 Euro e un finanziamento di Regione Liguria di 733.450 Euro. L'investimento di FOS Greentech è pari a circa 328.750 Euro finanziato con un contributo a fondo perduto da parte di Regione Liguria di circa 175.125 Euro.



L'inizio della realizzazione del progetto è previsto per settembre 2021 e le attività si concluderanno dopo 18 mesi.