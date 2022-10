Forvia migliora guidance vendite 2022 dopo conti Q3

(Teleborsa) -, il produttore europeo di componenti per auto nato dall'acquisizione da parte di Faurecia della rivale tedesca Hella, ha registratoin aumento del 92,4% a 6,59 miliardi di euro nel, compreso un effetto di perimetro trimestrale di 1,84 miliardi, o il 53,6% delle vendite dell'anno scorso, relative al consolidamento di Hella.Il gruppo hae ora prevedetra 24,5 miliardi e 25,5 miliardi di euro, sulla base delle stime che la produzione mondiale di automobili tornerà a circa 77 milioni di veicoli leggeri nel 2022. In precedenza aveva previsto vendite annuali da 23 miliardi di euro a 24 miliardi di euro. Il margine operativo è confermato tra il 4% e il 5% delle vendite, mentre il flusso di cassa netto in pareggio."In un contesto macroeconomico che rimane difficile, siamo concentrati su tre obiettivi principali - ha commentato Patrick KOLLER, CEO of Faurecia - Finalizzare il rifinanziamento dell'acquisizione di HELLA eoperativo a breve termine e la nostra generazione di cassa in un contesto altamente inflazionistico, continuare a creare un portafoglio ordini forte e selettivo, grazie alla combinazione unica di tecnologie e innovazioni di Faurecia e HELLA".