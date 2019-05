© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - "Per l'effetto combinato di varie misure di riduzione della spesa degli ultimi anni, tra pensioni di vecchiaia, opzione donna, pensioni anticipate e quota 100 (per cui si contano già 41mila domande, che potrebbero arrivare a 100mila entro l'anno), ma potranno essere sostituiti da nuovo personale grazie allo sblocco del turn over di compensazione al 100%", per effetto del quale "le Pa potranno reinvestire sui nuovi assunti ciò che risparmiano con i pensionamenti". È quanto emerge da unaSecondo la ricerca, il ricambio "comporterà nell'immediato qualche", tuttavia "rappresenta una straordinaria opportunità di rinnovamento per una Pa sempre più anziana, in cui l'Gli over 60 sono il 16,4% e gli under 30 solo il 2,8 per cento".Tra le criticità evidenziate dallo studio vi è ilDopo anni di cure dimagranti, il pubblico impiego in un decennio conta "Le amministrazioni più colpite – sottolinea la ricerca – sono state le Regioni e autonomie locali, la sanità e i ministeri.lontano dai livelli della Francia (20 a 100). Dunque, afferma la ricercaDalla ricerca emerge, inoltre, il tema dell'Gli ultimi dati disponibili certificano il superamento della soglia dei 50 anni, come età media, e – secondo lo studio – "lo sblocco del turnover di compensazione (a invarianza di spesa) non basterà a far ringiovanire la Pa".Riguardo almeno dei 50.000 dei francesi e tedeschi, più di quelli inglesi 43.000 e spagnoli 40.000". Lo studio sottolinea come i rinnovi contrattuali, chiusi nel 2018, abbiano determinato unE, stando alle previsioni,Tuttavia, dal 2007 al 2017, tra rinnovi contrattuali congelati, limitazione del turnover e blocco ai riconoscimenti economici per le progressioni di carriera, sono stati risparmiati 7,5 miliardi". Dunque, nel confronto internazionale, l'Italia è sotto i livelli dei Paesi europei con sistemi comparabili per investimento sul personale Pa: la Francia spende 283 miliardi di euro, la Germania 236, il Regno Unito 217, solo la Spagna è inferiore con 121, vicini alla media Eu 28 (129 miliardi).Infine, per quanto riguarda i, nella maggior parte (32%) per assenze ingiustificate o non comunicate nei termini prescritti. "Dai dati del dipartimento della Funzione pubblica, negli ultimi anni – rileva lo studio – sono cresciuti i provvedimenti disciplinari nella Pa, passati dai 8.259 casi del 2015 ai 10.250 nel 2018, che hanno portato