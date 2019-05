Forum PA, ENEA parteciperà con uno stand su Energia e Sostenibilità

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) -, il consueto appuntamento annuale sull'innovazione nella Pubblica Amministrazione, che quest'anno è dedicato al tema dell'Amministrazione pubblica quale soggetto attivo che crea valore pubblico. L'evento si svolgerà a Roma, presso il centro congressi "La Nuvola", a partire dal 14 maggio sino al 16 maggio.Lodell'Agenzia nello specifico èed alle iniziative realizzate sul territorio in tema di illuminazione pubblica efficiente, di diagnosi energetica degli edifici, di campagne di comunicazione e sensibilizzazione su efficienza energetica e di turismo a basso impatto. L'obiettivo del progetto è appunto quello di offrire strumenti conoscitivi ed operativi finalizzati ad aumentare le competenze tecniche delle amministrazioni, nellaimplementazione die lanel settore pubblico e nel settore produttivo, nonché per stimolaree di processi produttivi sostenibili.Oltre allo spazio espositivo, ENEA organizzerà il, in agenda per il 15 maggio alle ore 11:30, dove esperti dell'Agenzia presenteranno una serie diintraprese da alcuni Enti locali. Ad esempio sarà presentato il, una iniziativa che consentirà alla città toscana di ottenere risparmi energetici totali fino al 70%, oltre a un taglio di oltre 1.400 tonnellate annue di CO2, grazie all'istallazione di lampioni a LED intelligenti, semafori telecontrollati, sensori e telecamere per la gestione del traffico e della sosta dei veicoli. E ancora, il, che punta a migliorare la gestione ambientale e a valorizzare il capitale naturale dell'isola per un turismo più sostenibile e consapevole, avvalendosi dell'attivo dal 1997 e della collaborazione con le amministrazioni locali e l'Area Marina Protetta.