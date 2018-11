Forum Agenti Milano, appuntamento il 22 e 23 novembre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Attualmente sono oltregli Agenti di Commercio attivi e rappresentano una delle più importanti categorie professionali in Italia, fondamentale soprattutto nello sviluppo delle piccole e medie imprese che costituiscono il 90% del tessuto imprenditoriale del Paese. Un dato in particolare dà la misura della centralità del ruolo degli Agenti di Commercio nell'economia italiana:Un dato significativo cheperfettamente l'apporto rilevante alla prossimaGiunta alla sua tredicesima edizione,è in assoluto l'unica Fiera interamente dedicata ai colloqui di ricerca Agenti di Commercio Enasarco e Venditori. Un appuntamento, dunque, da non perdere per gli esperti del settore che avranno la possibilità di vivere- Dalanno della prima edizione, sono state 2.374 le aziende hanno incontrato 38.622 Agenti di Commercio. Un totale di 12 edizioni nelle quali si sono svolti oltre 55.000 colloqui di ricerca e selezione Agenti di Commercio Enasarco e Venditori (fonte Agent321.COM).RadioAgenti.IT, Official Broadcaster della manifestazione,