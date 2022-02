Forte calo dei mercati asiatici dopo invasione Ucraina

(Teleborsa) - L'invasione dell'Ucraina da parte della Russia manda KO le borsa globali. A picco Tokyo, con il Nikkei 225 che accusa un ribasso dell'1,81%, portando avanti la scia ribassista di cinque cali consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per Shenzhen, che ritraccia del 2,25%, e per Shanghai, che lascia sul terreno l'1,66%.

"Il mercato ha sempre cercato di giudicare se la Russia si sarebbe fermata al Donbass, e sembra abbastanza chiaro che si stanno muovendo verso Kiev, che è sempre stato uno degli scenari peggiori. Dobbiamo provare a capire quanto questo diventa grave e quali sanzioni verranno imposte, perché ora deve esserci un nuovo round di sanzioni contro Putin e il governo russo", ha affermato Chris Weston, head of research presso Pepperstone.



In forte calo Hong Kong (-3,07%); sulla stessa linea, pesante la Borsa di Seul (-2,6%). Depresso il mercato di Mumbai (-2,93%); sulla stessa linea, in netto peggioramento Sydney (-2,95%).



Seduta in ribasso per l'Euro contro la valuta nipponica, che mostra un decremento dell'1,01%. Giornata incolore per l'Euro nei confronti della divisa cinese, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,44% rispetto alla seduta precedente. Andamento annoiato per l'Euro contro il Dollaro hongkonghese, che scambia in ribasso dello 0,46%.



Il rendimento dell'obbligazione decennale giapponese è pari 0,19%, mentre il rendimento del titolo di Stato decennale cinese scambia 2,79%.

(Foto: © ximagination / 123RF)