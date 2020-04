Fort Motor scivola al Nyse dopo profit warning e perdita trimestre

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Giornata difficile per la Ford Motor, che soffre con un calo del 2,60% al Nyse, dopo l'allarme utili lanciato ieri sera. La big dell'auto di Detroit stima una maxi perdita operativa di 5 miliardi di dollari nel secondo trimestre dell'anno, per effetto dell'impatto dell'epidemia di Covid-19.Intanto, Ford hadi dollari, pari aad azione, rispetto a un utile netto di 1,18 miliardi di dollari, 0,29 dollari ad azione, dell'anno precedente., l'EPS èrispetto ai -0,08 USD attesi dal consensus. Giù il, che si è portato adi dollari dai 40,3 del 2019 risulta lievementedal mercato.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Ford Motor più pronunciata rispetto all'andamento dello S&P 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'esame di breve periodo di Ford Motor classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 5,377 USD e primo supporto individuato a 5,167. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 5,587.