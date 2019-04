© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - In occasione delche fa tappa asabato 13 aprile,partecipa con una"a idrogeno" alladei mezzi ecologici a 2, 3 o 4 ruote che si svolgerà oggi venerdìalle ore 18 nel quartiere- Ladell'ENEA è un prototipo a, che integra la batteria del motore elettrico con una cella a combustibile da 100 Watt alimentata a idrogeno posta nel bauletto del mezzo. Il motore da 250 watt può raggiungere una velocità di 25 km/h con un'autonomia fino a 100 km, doppia rispetto a una comune bici elettrica, grazie a una piccola bombola di riserva di idrogeno a bassa pressione in grado di garantire il rifornimento in 5 minuti.- In caso di limitato accesso alle colonnine di ricarica o a una comune presa elettrica per caricabatterie, il mezzo ha evidenti vantaggi in termini digrazie alla possibilità di ricaricare la cella a combustibile con laanche durante il percorso stradale.È stata realizzata in collaborazione conil Distretto di Alta Tecnologia nei settoriche riuniscedi ricerca per lo sviluppo sostenibile, tra cui