Formula 1, Standard Ethics: scuderie accelerino su sostenibilità, benefici per filiere

(Teleborsa) - Ilha, con la società che gestisce il Campionato del mondo che ha annunciato la volontà di raggiungere zero emissioni di carbonio entro il 2030 e di sviluppare un carburante sostenibile al 100% a partire dal 2026, ma. Lo afferma un report di Standard Ethics, agenzia di rating indipendente con sede a Londra e focalizzata sulla sostenibilità.Se da un lato appare già alta l'attenzione rivolta a temi cruciali come i, sia all'interno delle scuderie sia nelle rispettive catene di fornitura, dall'altro emergono comunque margini di miglioramento. Ad esempio: innalzando lae la fruibilità dei documenti aziendali sui propri siti web; predisponendo e pubblicando(come il Codice Etico) che siano aderenti alle linee guida internazionali; fissando e rendendo noticondivisi dai principali organismi sovranazionali (Onu, Ocse e Ue); dotandosi di una rendicontazione extra-finanziaria in linea con gli standard globali.Secondo Standard Ethics, un'accelerazione nella divulgazione di documenti chiave come i rapporti ESG e gli obiettivi ambientali sarebbe positiva soprattutto perché le squadre che attualmente partecipano al Campionato del mondo di Formula 1 sono rinomate per la loro eccellenza industriale, tecnologica e di ricerca. Per questo motivo, e per la loro visibilità, la, come quelle dell'automotive e dei componenti.Tra le dieci scuderie di F1, solo tre squadre (30%) hanno un. Gli analisti hanno notato che laha un Codice Etico con riferimenti internazionali, ovvero la Dichiarazione Universale dei Diritti Umani delle Nazioni Unite e le Convenzioni ILO e OCSE.Per quanto riguarda la, cinque delle scuderie di F1 (50%) hanno un rapporto non finanziario sulla sostenibilità o sulla responsabilità sociale d'impresa (CSR). Gli analisti sottolineano che tre squadre () offrono il reporting di sostenibilità, che si basa su criteri internazionali e standardizzati citando il Global Reporting Initiative (GRI). Gli analisti hanno inoltre valutato la Strategia di Sostenibilità adottata da Williams Racing e il Rapporto CSR di Mercedes-AMG.hannomentre le restanti squadre ne sono ancora prive. Gli analisti "ritengono che gli obiettivi ambientali siano un aspetto cruciale per il raggiungimento della Sostenibilità, considerando l'enorme sforzo del Gruppo Formula Uno per essere a emissioni nette di carbonio zero entro il 2030", si legge nel rapporto.hanno il rapporto sul, un documento che misura la differenza nella retribuzione media oraria di uomini e donne. Secondo Standard Ethics, i team devono impegnarsi a ridurre il divario retributivo di genere perché una forza lavoro eterogenea e una forte cultura inclusiva potrebbero aumentare un livello di prestazioni più elevato. Solo una squadra ha una Whistleblower Policy.