Formazione manageriale, nuova partnership Intesa Sanpaolo-Luiss Business School

(Teleborsa) - Inizia oggi la prima edizione dell'Executive Programme in "Governance, vigilanza e strategia degli intermediari finanziari" promosso da Intesa Sanpaolo e Luiss Business School. L'obiettivo del programma è fornisce strumenti e competenze avanzati per operare nell'ambito degli intermediari finanziari e fronteggiare le sfide di mercati sempre più connessi e digitalizzati.

Sono consulenti, amministratori ed executive manager dai background che spaziano dal mondo bancario, finanziario, legale, all'analisi dei dati, i 15 partecipanti selezionati. Potranno approfondire l'evoluzione della regolamentazione finanziaria e dei sistemi di vigilanza e di controllo, analizzarne gli impatti sul sistema economico e produttivo e contribuire alla definizione di un nuovo modello di governance del rischio finanziario.

A tenere le lezioni anche Stefano Del Punta, Chief Financial Officer di Intesa Sanpaolo e Stefano Lucchini, Chief Institutional Affairs and External Communication Officer di Intesa Sanpaolo. "Il settore bancario sta attraversando importanti cambiamenti anche legati agli adempimenti normativi in materia di governance e vigilanza. Per svolgere questo lavoro, dovuto e giusto, le banche devono trovare professionalità solide, continuamente aggiornate - ha dichiarato Stefano Lucchini - Da qui il compito di Intesa Sanpaolo di contribuire alla formazione su questi temi specialistici collaborando con università qualificate come Luiss, con cui il legame è storico e sempre vivo".

"Con questo programma ci siamo posti obiettivi ambiziosi - ha commentato Enzo Peruffo, Associate Dean for Executive Education, Luiss Business School - Da una parte quello di rispondere a un'esigenza di mercato e formare figure manageriali in grado di operare in più settori, che sono sempre più richieste, dall'altra quello di contribuire con la formazione a una sfida di respiro europeo, che mette al centro la crescita delle aziende e una regolazione che tuteli la legalità e supporti l'economia".

