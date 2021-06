Formazione, al via la summer school di Università Cattolica del Sacro Cuore-CeTIF e Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Un percorso online, intensivo e altamente qualificante per coltivare il talento di giovani interessati ad orientare la propria carriera professionale, verso l'internazionalizzazione e la digitalizzazione. Con questo obiettivo Università Cattolica del Sacro Cuore-CeTIF e Intesa Sanpaolo annunciano l'avvio della prima edizione della Summer School: "Transaction Banking for International Growth: nuovi servizi digitali per il mondo Corporate" per formare giovani talenti, laureandi e laureati e favorire il loro inserimento nel mondo del lavoro.

L'iniziativa, promossa nell'ambito della "Digital Corporate & Transaction Banking Academy" nata a gennaio 2021, – spiega Intesa Sanpaolo in una nota – offre ai partecipanti la possibilità di acquisire una visione completa dello scenario evolutivo del mercato delle Imprese, in relazione alle opportunità di business generate dall'evoluzione digitale dell'interazione con il cliente. Verranno inoltre approfonditi i contenuti relativi al commercio estero, all'internazionalizzazione ai pagamenti digitali e alla cyber security.

La Summer School – sottolinea la nota – rappresenta un punto d'incontro tra Università e mondo del lavoro. Grazie alle competenze acquisite, gli studenti potranno, infatti, portare un concreto contributo di valore all'interno delle imprese, disponendo degli strumenti e delle conoscenze per innovare e per competere con maggiore efficacia nel mercato, anche globale.

"Investire in formazione è un presupposto essenziale per la crescita di un Paese – afferma Chiara Frigerio, professore di Organizzazione aziendale e Codirettore Scientifico della Summer School – e offrire ai giovani l'opportunità di acquisire competenze specialistiche distintive sui temi di trade finance, digitalizzazione, cash management e cyber security per l'ecosistema produttivo ed economico è strategico".

Questa prima edizione, che è stata progettata unendo le competenze accademiche di CeTIF-Università Cattolica del Sacro Cuore e l'esperienza sul campo dei manager di Intesa Sanpaolo, inizierà il 28 giugno e si concluderà il 26 luglio. Sarà articolata in 4 settimane intensive e full digital. La didattica prevederà momenti d'aula virtuale, case studies, active lab e group contest durante i quali i partecipanti potranno mettersi in gioco nella co-creazione di progetti innovativi e sfidanti. Verrà dato grande spazio all'interazione e alla collaborazione di gruppo, così da massimizzare anche i momenti di networking con i docenti e tra gli iscritti. La Summer School offre inoltre ai giovani partecipanti la possibilità di svolgere stage in Intesa Sanpaolo e collaborazioni on-the-job in Webidoo o in altre realtà del network CeTIF – Università Cattolica del Sacro Cuore.

"Il Transaction Banking è un ambito fondamentale per CFO e tesorieri di imprese e corporate che operano in Italia e all'estero nella gestione delle loro attività quotidiane: digitalizzazione, innovazione e internazionalizzazione sono infatti tra le principali sfide che il mercato pone e con le quali è importante interfacciarsi fin dai primi anni di lavoro – afferma Stefano Favale, responsabile Direzione Global Transaction Banking della Divisione IMI Corporate & Investment Banking di Intesa Sanpaolo –. L'opportunità di proseguire il percorso della summer school con uno stage all'interno della nostra Direzione consente di aggiungere un'importante esperienza sul campo a quanto appreso nel percorso formativo".

Grazie al contributo di Intesa Sanpaolo sono inoltre disponibili 8 borse di studio, a copertura parziale del costo dell'iniziativa. La Faculty dei corsi è composta da professori di CeTIF, Università Cattolica del Sacro Cuore e con esperienza e conoscenza specifica del mondo bancario assicurativo, oltre che da professionisti nazionali e internazionali di Intesa Sanpaolo per offrire ai partecipanti una prospettiva pratica e approfondimenti relativi agli impatti e alle implicazioni sul business.