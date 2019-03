Forex, sterlina in rialzo prima del voto Brexit

(Teleborsa) - La sterlina si rafforza, sul mercato dei cambi, nel giorno in cui il Parlamento britannico ha in programma una serie di voti indicativi su come poter uscire dallo stallo sulla Brexit.



Il nodo per la premier Theresa May rimane lo stesso: far accettare il suo accordo ottenuto con l'Unione Europea pur di non rischiare un voto bis e un'eventuale revoca dell'articolo 50.



Per farlo, secondo la stampa inglese, sarebbe anche pronta a dare le dimissioni. In via ufficiale, in apertura dei lavori in Parlamento, May ha chiarito che non accetterà passivamente le indicazioni che usciranno dal voto e che un eventuale "piano B" deve essere in linea con il risultato del referendum del 2016.



La valuta britannica è salita fino a 1,3247 dollari. Contro l'euro si è rafforzata a 85,08 pence. © RIPRODUZIONE RISERVATA