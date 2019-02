Forex, sterlina in rialzo aspetta sviluppi sulla Brexit

© RIPRODUZIONE RISERVATA

(Teleborsa) - Sul mercato dei cambi, si muove al rialzo la sterlina nei confronti di euro e dollaro, in attesa che il governo guidato da Theresa May decida come attuare la Brexit.La valuta inglese viaggia a 0,8685 contro l'euro mentre scambia a 1,3083 sul dollaro.Il divorzio tra Inghilterra ed Unione europea, fissato per il prossimo 29 marzo, potrebbe essere rimandato fino al 2021. E' quanto emergerebbe dalle affermazioni fatte da alti funzionari UE al quotidiano inglese The Guardian, secondo il quale l'ipotesi sarebbe stata abbracciata anche dal presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk.May ha dichiarato che in Parlamento non ci sarà nessun voto sull'accordo relativo alla Brexit nel corso di questa settimana. Contrariamente a quanto già annunciato, infatti, la nuova proposta di "separazione" non arriverà più sui banchi della Camera dei Comuni il prossimo 27 febbraio, ma bensì il 12 marzo.