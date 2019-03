Forex, sterlina in calo su stallo politico Brexit

(Teleborsa) - Lo stallo politico sulla Brexit sta penalizzando la valuta inglese. Il cable ha segnato un ribasso fino a 1,312 dollari ed ora recupera a 1,315. Il cross con l'euro cede scambia a 85,55 pence.



Pur di assicurare una Brexit ordinata Theresa May si è detta pronta a lasciare l'incarico in cambio del sì all'accordo siglato con l'Ue e, al momento, per Westminster non c'è alcun piano B. Ieri sera la Camera dei Comuni ha, infatti, bocciato tutte le 8 proposte parlamentari sulla Brexit alternative all'accordo di divorzio raggiunto dalla premier britannica lo scorso novembre e, poi, non ratificato dal Parlamento in due successive occasioni. © RIPRODUZIONE RISERVATA